Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что случаи прорывов теплотрасс в столице участились, поскольку 80% из них изношены и требуют замены. Об этом 28 мая он рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook

«80% теплосетей Киева крайне изношены, потому что в их ремонт и замену десятилетиями не вкладывали средств. В Киеве, как мы говорили, уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Коммунальные службы города осуществляют обзор теплосетей и проводят гидравлические испытания. Из-за этого в некоторых проблемных местах и случаются аварии», — объяснил Кличко.

В центре Киева прорвало трубу с кипятком и грязью — видео © podrobnosti.ua

Накануне на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева произошел прорыв теплотрассы. В результате прорыва проезжая часть возле метро «Лыбидская» была затоплена.