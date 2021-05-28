«80% теплосетей Киева крайне изношены, потому что в их ремонт и замену десятилетиями не вкладывали средств. В Киеве, как мы говорили, уже начали подготовку к следующему отопительному сезону. Коммунальные службы города осуществляют обзор теплосетей и проводят гидравлические испытания. Из-за этого в некоторых проблемных местах и случаются аварии», — объяснил Кличко.
Также мэр рассказал, что ремонтные работы и замена труб в первую очередь начнутся с аварийных участков.
Накануне на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza в центре Киева произошел прорыв теплотрассы. В результате прорыва проезжая часть возле метро «Лыбидская» была затоплена.