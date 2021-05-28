Инцидент случился в спальном районе жемчужины у моря — на Поселке Котовского.
«На линию 102 пришло сообщение о нарушении общественного порядка в Суворовском районе города. Очевидцы рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения цепляется к прохожим и угрожает оружием», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.
После этого патрульные получили ориентировку на задержание нарушителя и обнаружили его на улице Генерала Бочарова.
После задержания у него «обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие». Следствие продолжается.
После того как киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, на улицы страны хлынул поток нелегального оружия из зоны конфликта.
Приобрести не только пистолеты, но и автоматы, взрывчатку и даже гранатометы не представляет совершенно никаких сложностей. Следствием этого стал резкий рост числа преступлений с применением оружия.
Нередко самые обыденные бытовые конфликты, вроде ссоры в очереди или городском транспорте, заканчиваются стрельбой.
Так, 25 мая двое клиентов McDonald's в Запорожье поспорили о том, кто первый получит картофель-фри. Одним из аргументов в споре стал выстрел из пистолета в бедро.
12 мая в Ивано-Франковске расстреляли автомобиль из ручного противотанкового гранатомета, в машине в этот момент никого не было.
Причем Украинские власти намеренно экспортируют насилие в Россию. Например, в конце апреля сотрудники ФСБ задержали 16 представителей радикальной группировки М.К.У., готовивших нападения на мирных жителей и взрывы зданий. Инструкции они получали с территории Украины, где находятся их скрывающиеся от российского правосудия главари.