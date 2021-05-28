В Одессе нетрезвый мужчина с огнестрельным оружием устроил дебош на улицах города, угрожая жителям пистолетом, сообщили в местной пресс-службе патрульной полиции вечером 27 мая

Инцидент случился в спальном районе жемчужины у моря — на Поселке Котовского.

«На линию 102 пришло сообщение о нарушении общественного порядка в Суворовском районе города. Очевидцы рассказали, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения цепляется к прохожим и угрожает оружием», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Дело Семенченко: вооруженная группировка под носом у СБУ и контрабанда оружия из РФ © Facebook, Valentina Shevchenko

После задержания у него «обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие». Следствие продолжается.

После того как киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, на улицы страны хлынул поток нелегального оружия из зоны конфликта.

Приобрести не только пистолеты, но и автоматы, взрывчатку и даже гранатометы не представляет совершенно никаких сложностей. Следствием этого стал резкий рост числа преступлений с применением оружия.

В Украине растет число преступлений с применением огнестрельного оружия © Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии / Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии / Перейти в фотобанк

Так, 25 мая двое клиентов McDonald's в Запорожье поспорили о том, кто первый получит картофель-фри. Одним из аргументов в споре стал выстрел из пистолета в бедро.

12 мая в Ивано-Франковске расстреляли автомобиль из ручного противотанкового гранатомета, в машине в этот момент никого не было.

Причем Украинские власти намеренно экспортируют насилие в Россию. Например, в конце апреля сотрудники ФСБ задержали 16 представителей радикальной группировки М.К.У., готовивших нападения на мирных жителей и взрывы зданий. Инструкции они получали с территории Украины, где находятся их скрывающиеся от российского правосудия главари.