«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — написал Куюн.
Он отметил, что консультации по прекращению поставок еще ведутся. По его словам, теперь перед Украиной стоит «нестандартная задача — найти 50 тыс. т "пятого", и без поставок морским путем не обойтись».
Ранее, после задержания в аэропорту Минска основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, по итогам саммита ЕС европейским операторам было рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.