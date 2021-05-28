Белоруссия приняла решение о приостановке экспорта бензина марки А-95 на Украину. Об этом 28 мая сообщил в Facebook директор украинской «Консалтинговой группы "А-95"» Сергей Куюн

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставку бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — написал Куюн.

Убытков на миллиарды: Бортник оценил последствия прекращения авиасообщения Украины с Белоруссией © Facebook Ukraine Aviation Museum

Ранее, после задержания в аэропорту Минска основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, по итогам саммита ЕС европейским операторам было рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.