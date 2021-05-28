Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником - Днем республики — и пригласил его на празднование 30-летия независимости Украины. Соответствующий пост появился 28 мая в Twitter главы украинского государства

«Поздравляю, Ильхам Алиев, с Днем республики! Высоко ценю стратегическое партнерство между нашими странами. Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики», — написал Зеленский.

Скифы и солдаты УПА*: Бужанский раскрыл сценарий парада в День независимости © Facebook, Макс Бужанский

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой Крымской платформы. Тогда же в Киеве пройдет военный парад.

Ранее во время пресс-конференции по случаю двухлетия на посту президента Зеленский пообещал украинцам, что они навсегда запомнят празднование 30-летия провозглашения независимости Украины.