Кабинет Министров Украины утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Белоруссии. Такое решение было принято во время внеочередного заседания 28 мая, сообщается на сайте украинского правительства

«В связи с ситуацией, сложившейся 23 мая 2021 во время выполнения авиакомпанией Ryanair рейса Афины — Вильнюс и в целях обеспечения безопасности полетов и пассажиров, Министерству инфраструктуры, Государственной авиационной службе вместе с государственным предприятием "Украэрорух" с учетом решения Кабинета Министров от 25 мая 2021 было поручено установить соответствующий запрет с 00 ч 00 мин 29 мая 2021», — говорится в сообщении.

Также Мининфраструктуры, Госавиаслужба и Министерство иностранных дел должны проинформировать об указанном запрете соответствующие органы Белоруссии.

На прошлой неделе, 23 мая самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорт «Минск». На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали.

В связи с задержанием Протасевича в Минске, ранее Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00.00 26 мая.