По его словам, нововведения вступят в силу после решения парламента. Также отмечается, что для реализации своего права людям с инвалидностью придется пройти экспертизу и доказать, что болезнь не будет препятствовать выполнению родительских обязанностей.
«Из списка потенциальных усыновителей исключаются дискредитированные патронатные воспитатели и обидчики, которые состоят на учете у Нацполиции. Также не смогут взять приемного ребенка лица, которые живут одной семьей с людьми из черного списка усыновителей», — говорится в сообщении.
Кроме того, вводится норма о том, что разница в возрасте усыновителя и усыновляемого не может быть больше 45 лет. Если усыновить ребенка хочет семейная пара, принимается во внимание возраст младшего из супругов.
Также обязательным условием для усыновления является прохождение специальных курсов. Без такого сертификата претендентами на то, чтобы стать усыновителями, могут быть только родственники ребенка, опекуны, попечители и патронатные воспитатели.