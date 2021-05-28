Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде внести изменения в правила усыновления детей, согласно которым теперь усыновителями смогут стать лица с инвалидностью. Об этом на днях сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится на сайте украинского правительства

Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels

«Из списка потенциальных усыновителей исключаются дискредитированные патронатные воспитатели и обидчики, которые состоят на учете у Нацполиции. Также не смогут взять приемного ребенка лица, которые живут одной семьей с людьми из черного списка усыновителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, вводится норма о том, что разница в возрасте усыновителя и усыновляемого не может быть больше 45 лет. Если усыновить ребенка хочет семейная пара, принимается во внимание возраст младшего из супругов.

Также обязательным условием для усыновления является прохождение специальных курсов. Без такого сертификата претендентами на то, чтобы стать усыновителями, могут быть только родственники ребенка, опекуны, попечители и патронатные воспитатели.