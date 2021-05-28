В Шевченковском районе Киева 27 мая 15 неизвестных повредили стекла в помещении офиса фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД», бросили в здание две дымовые шашки и скрылись. Об этом сообщило Шевченковское управление Нацполиции Киева

СПИД на Украине. Здесь самая высокая скорость распространения в Европе © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Елены Пинчук о том, что по ул. Владимирская, 43 в г. Киеве группа из 15 человек разбила стекло в окне и запустила газ в помещение», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленники бросили в окно фонда дымовые шашки, применили перечный баллончик и скрылись с места происшествия. Дымовые шашки потушили охранники помещения. В результате инцидента никто не пострадал.

«АнтиСПИД» — благотворительная организация по борьбе с эпидемией СПИДа на Украине. Она была основана в 2003 году супругой украинского бизнесмена Виктора Пинчука и дочерью второго президента Украины Леонида Кучмы Еленой Пинчук.