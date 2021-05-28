«В 19:51 на спецлинию "102" поступило сообщение от начальника охраны благотворительного фонда "АнтиСПИД" Елены Пинчук о том, что по ул. Владимирская, 43 в г. Киеве группа из 15 человек разбила стекло в окне и запустила газ в помещение», — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленники бросили в окно фонда дымовые шашки, применили перечный баллончик и скрылись с места происшествия. Дымовые шашки потушили охранники помещения. В результате инцидента никто не пострадал.
«АнтиСПИД» — благотворительная организация по борьбе с эпидемией СПИДа на Украине. Она была основана в 2003 году супругой украинского бизнесмена Виктора Пинчука и дочерью второго президента Украины Леонида Кучмы Еленой Пинчук.