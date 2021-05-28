Власти Ялты пообещали бороться с аниматорами-мошенниками, которые переодеваются в костюмы разных героев мультфильмов и предлагают туристам сделать фото с ними, после чего требуют с людей деньги. Об этом заявили на официальной странице администрации Ялты в Facebook 27 мая

«Сотрудниками департамента муниципального контроля регулярно проводятся рейды по пресечению работы незаконных аниматоров. Сперва с ними проводится профилактическая беседа, затем оформляется протокол и накладывается штраф порядка пяти тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Украинские мошенники цинично наживаются на узбеках: назван способ © uzdaily.uz

Ранее за подобную мошенническую схему с вымоганием денег в Сочи мультяшные «осел» и «конь» получили по 5 суток административного ареста по статье «за мелкое хулиганство».

В ведомстве сообщалось, что молодые люди, одетые в костюмы осла и коня, настойчиво предлагали прохожим сделать с ними фото за определенную сумму, а после отказа прибегали к нецензурной брани и обвинениям.

Также недавно отмечалось, что на Кубани вступил в силу закон, который запрещает деятельность аниматоров-зазывал, предлагающих сфотографироваться с животными за деньги.