«Сотрудниками департамента муниципального контроля регулярно проводятся рейды по пресечению работы незаконных аниматоров. Сперва с ними проводится профилактическая беседа, затем оформляется протокол и накладывается штраф порядка пяти тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Также власти Ялты отмечают, что часто сотрудникам администрации приходится проводить внеплановые проверки, так как мошенники пытаются разработать «контрмеры», делая вид, что просто гуляют по набережной, или снимая мультяшные «головы».
Ранее за подобную мошенническую схему с вымоганием денег в Сочи мультяшные «осел» и «конь» получили по 5 суток административного ареста по статье «за мелкое хулиганство».
В ведомстве сообщалось, что молодые люди, одетые в костюмы осла и коня, настойчиво предлагали прохожим сделать с ними фото за определенную сумму, а после отказа прибегали к нецензурной брани и обвинениям.
Также недавно отмечалось, что на Кубани вступил в силу закон, который запрещает деятельность аниматоров-зазывал, предлагающих сфотографироваться с животными за деньги.