Киев считает, что обеспечивать работу мониторинговых органов в ДНР и ЛНР якобы должна Москва. Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил по результатам встречи со спецпредставителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором, передает 28 мая пресс-служба министерства

Резников встретился с заместителем генсека НАТО в Брюсселе © Y27 / wikimedia.org

Кроме того он поблагодарил Евросоюз за поддержку создания так называемой Крымской платформы и готовность рассмотреть место этой структуры в комплексной политике непризнания Евросоюза в отношении российского Крыма.

Резников отметил, что вопрос Крыма должен быть в международной повестке дня наравне с Донбассом.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.