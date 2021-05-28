«Я убежден, что мы должны заставить российскую сторону обеспечить деятельность мониторинговых органов, в соответствии с международным правом, Уставом ООН, соответствующим резолюциям Генассамблеи ООН, а также национальному законодательству», — сказал Резников.
Кроме того он поблагодарил Евросоюз за поддержку создания так называемой Крымской платформы и готовность рассмотреть место этой структуры в комплексной политике непризнания Евросоюза в отношении российского Крыма.
Резников отметил, что вопрос Крыма должен быть в международной повестке дня наравне с Донбассом.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.