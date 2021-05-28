Украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona продала права на свой трек Galas за 7754 доллара. В настоящее время эта сумма является рекордной для украинского рэпа, сообщило 27 мая издание «ГОРДОН»

Солистка Go_A стала «Женщиной ІІІ тысячелетия» © GO_A/Инстаграм

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Бывшая воспитательница детского сада, а ныне известная на Украине рэперша Алена Сарваненко, работающая под ником Аlyona Аlyona, включена The New York Times в список самых интересных новых исполнителей из Европы.

Трек Galas она записала совместно с канадским рэпером Dax, песня вошла в одноименный альбом певицы, презентованный в апреле этого года.

Продан трек Galas был в формате NFT, то есть в виде цифрового актива, гарантирующего оригинальность предмета, а также право собственности на объект.