Имя покупателя держится в секрете, вместе с правами на песню он получил пожизненный билет на все сольные концерты певицы, которые может посещать в паре с кем-то еще.
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Бывшая воспитательница детского сада, а ныне известная на Украине рэперша Алена Сарваненко, работающая под ником Аlyona Аlyona, включена The New York Times в список самых интересных новых исполнителей из Европы.
Трек Galas она записала совместно с канадским рэпером Dax, песня вошла в одноименный альбом певицы, презентованный в апреле этого года.
Продан трек Galas был в формате NFT, то есть в виде цифрового актива, гарантирующего оригинальность предмета, а также право собственности на объект.