«В Украине 28 мая 2021 года зафиксировано 3306 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 169 детей и 77 медработников», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1402 человека, скончались — 156, выздоровели — 13 298. Наибольшее число подтвержденных случаев за день было зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.
За все время пандемии на Украине заболели 2 196 673 человека, выздоровели — 2 020 216, умерли — 50 232. С начала прививочной кампании привито 999 074 украинца, из них полностью иммунизированы — 116 934.