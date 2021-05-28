Более 3,3 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели почти 13,3 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 28 мая

На Украине выросло число ежесуточно выявляемых больных COVID-19 © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 1402 человека, скончались — 156, выздоровели — 13 298. Наибольшее число подтвержденных случаев за день было зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 196 673 человека, выздоровели — 2 020 216, умерли — 50 232. С начала прививочной кампании привито 999 074 украинца, из них полностью иммунизированы — 116 934.