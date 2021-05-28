Из-за всплеска эпидемии коронавируса в Индии к концу июня программа COVAX столкнется с нехваткой 190 миллионов доз вакцины. Такие прогнозы обнародовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 мая

Сербия не получила ни одной дозы вакцины через COVAX © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк сообщении.

При этом в ВОЗ отметили, что если мировые лидеры сплотятся, то смогут реализовать первоначальные цели COVAX по поставке 2 миллиардов доз вакцин по всему миру в 2021 году и 1,8 миллиарда доз в 92 страны с низким уровнем дохода к началу 2022 года.

Для этого, подчеркнули в организации, потребуется, чтобы правительства и частный сектор срочно открыли новые источники доз препаратов с началом поставок в июне, а также обеспечили финансирование транспортировки.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что более богатые страны должны отложить планы по вакцинации детей и подростков от COVID-19 и вместо этого передать вакцины в страны с низким уровнем доходов.