«Несмотря на то что COVAX будет иметь большие объемы, доступные позже в этом году, благодаря сделкам, которые она уже заключила с несколькими производителями, если мы не решим текущий срочный дефицит, последствия могут быть катастрофическими», — говорится в сообщении.
При этом в ВОЗ отметили, что если мировые лидеры сплотятся, то смогут реализовать первоначальные цели COVAX по поставке 2 миллиардов доз вакцин по всему миру в 2021 году и 1,8 миллиарда доз в 92 страны с низким уровнем дохода к началу 2022 года.
Для этого, подчеркнули в организации, потребуется, чтобы правительства и частный сектор срочно открыли новые источники доз препаратов с началом поставок в июне, а также обеспечили финансирование транспортировки.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что более богатые страны должны отложить планы по вакцинации детей и подростков от COVID-19 и вместо этого передать вакцины в страны с низким уровнем доходов.