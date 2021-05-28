«Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами», — заявил он.
По его словам, это вопросы с возвращением украинцев, которые проходят лечение в Белоруссии, после закрытия авиасообщения. При этом министр подчеркнул, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.
На прошлой неделе, 23 мая, самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины—Вильнюс, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска. На борту самолета находился основатель крупнейшего оппозиционного белорусского канала в Telegram NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. По информации СМИ, был поднят военный истребитель МиГ-29.
В связи с задержанием Протасевича в Минске Кабинет министров принял решение запретить полеты в Белоруссию и через авиапространство Белоруссии с 00:00 26 мая.