Заслуженный врач Украины и известный инфекционист Ольга Голубовская заявила, что украинскому народу нет смысла беспокоиться об опасности появления мукормикоза («черной плесени»). Об этом она сообщила в эфире канала «Апостроф TV» 28 мая

Инфеционист подчеркнула, что новое заболевание может быть небезопасным для больных людей с состоянием иммунного дефицита, так как оно вызывает поражение разных органов, в том числе влияет и на глаза.

«Мукормикоз — это достаточно необычное осложнение. Поэтому я не думаю, что для нас это будет проблемой. Ведь что такое Индия? Вы можете себе представить эти условия, трущобы, в которых они живут», — пояснила эксперт.

Инфекционист озвучила реальную COVID-статистику на Украине © Голубовская/Фейсбук

По последним данным, число больных «черной плесенью» в Индии составляет около девяти тысяч. Предположительно грибковое заболевание мукормикоз стало проявляться как побочный эффект от коронавируса.

Сообщается также, что 60% пациентам в результате данного заболевания удалили оба глаза, чтобы избежать попадания инфекции в мозг и летального исхода.

На Украине на 28 мая было зафиксировано 2 196 673 случая заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 3 306 человек.

Общее число смертей от коронавируса на Украине составляет 50 232 человека, сегодня зафиксировано 156 случаев смерти.