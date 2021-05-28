Посольство США заявило о возможности сотрудничества с Украиной по поставке и собственному производству вакцин от коронавируса. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook 27 мая

Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V» © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Кристиной Квин, директором Всемирного подразделения по ВИЧ/СПИД на Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США Эзрой Барзилай и партнерами международной миссии USAID на Украине Джеймсом Хоупом, Беном Зиннером и Паолой Павленко.

«Во время разговора подчеркнул, что моим приоритетом является получение вакцины от коронавируса до конца 2021 года, включая прививки не менее 5 миллионам украинцев к концу лета. Также поделился видением разработки биокластеров, включая передачу технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19», — рассказал Ляшко.

Исходя из слов министра о передаче технологий, может подразумеваться производство американской вакцины на производственных мощностях Украины.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсуждал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и разработчиками вакцины «Спутник V» из НИЦ имени Гамалеи сотрудничество в локализации ее производства на территории Украины. Кроме того, харьковская фармкомпания «Биолек» подала документы для государственной регистрации российской вакцины для ее производства в стране.

Однако украинские власти заявили, что не планируют использовать для вакцинации российский препарат.