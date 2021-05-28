«Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации», — говорится в сообщении.
Бьош вступит в должность после того, как его назначение согласует Национальный банк Украины.
«ПриватБанк», национализированный НБУ в декабре 2016 года, является крупнейшим коммерческим банком на Украине по количеству клиентов, стоимости активов, кредитному портфелю и объему налогов, уплаченных в государственный бюджет.
Бьош в 1986-1993 годах занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов. После этого работал с казначейством и возглавлял управление коммерческого банкинга.
В 2004-2006 годах был главой департамента мирового казначейства и рынков в «Райффайзен Центральбанк». После этого стал заместителем главы правления, а с ноября 2010 года — первым заместителем главы правления «Райффайзен Банк Аваль». Свой пост в «Райффайзене» он покинул 30 апреля 2021 года.