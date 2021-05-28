Наблюдательный совет «ПриватБанка» 27 мая избрал новым главой правления финучреждения Герхарда Бьоша, который ранее был замглавы правления банка «Райффайзен банк Аваль». Об этом сообщила пресс-служба «ПриватБанка»

Журналисты раскрыли новую мошенническую схему Приватбанка: страдают пенсионеры © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк сообщении.

Бьош вступит в должность после того, как его назначение согласует Национальный банк Украины.

«ПриватБанк», национализированный НБУ в декабре 2016 года, является крупнейшим коммерческим банком на Украине по количеству клиентов, стоимости активов, кредитному портфелю и объему налогов, уплаченных в государственный бюджет.

Бьош в 1986-1993 годах занимался экономическими исследованиями в сфере процентных ставок и валютных прогнозов. После этого работал с казначейством и возглавлял управление коммерческого банкинга.

В 2004-2006 годах был главой департамента мирового казначейства и рынков в «Райффайзен Центральбанк». После этого стал заместителем главы правления, а с ноября 2010 года — первым заместителем главы правления «Райффайзен Банк Аваль». Свой пост в «Райффайзене» он покинул 30 апреля 2021 года.