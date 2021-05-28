Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен сформировать коллегию министерства и оставить госзакупки за предприятием «Медицинские закупки Украины» (МЗУ). Об этом он сообщил на днях в интервью изданию LB.ua

Ляшко объявил новый конкурс на пост главы Нацслужбы здоровья Украины © Facebook, Виктор Ляшко словам, коллегия Минздрава будет состоять из большого числа людей. Предварительно к работе будут привлечены представители министерства, МЗУ, Центра общественного здоровья (ЦОЗ), Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), Академии медицинских наук Украины, ведущие специалисты, а также несколько семейных врачей первичного звена, врачей вторичного звена и высокоспециализированной помощи.

Кроме того, Ляшко сообщил, что в ближайшее время будет заслушан аудит ведомства.

«Этот аудит был проведен с боем. Мы начали его в апреле и теперь знаем все пробелы системы здравоохранения в год. Мы проверили все проблемные вопросы в Программе медицинских гарантий, в организации управления в системе здравоохранения, в системе противоэпидемической защиты, в системе закупок», — рассказал он.

Ляшко подчеркнул, что МЗУ должно стать центральной закупочной организацией. Так, он подписал приказ, касающийся конкурсного отбора и формирования наблюдательного совета Медицинского центра закупок. Глава МОЗ пообещал объявить в скором времени конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета.

Ранее министр анонсировал чистку в ведомстве и новые назначения. Так, он уже объявил повторный конкурс на должность главы НСЗУ.