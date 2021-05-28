Решение Украины о запрете закупки электроэнергии у Белоруссии не связано с инцидентом с самолетом Ryanair. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телеканала «1+1» 27 мая

Танцы с «электрическим бубном». Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси © скриншот видео "Телеканал ICTV"

«Решение о запрете закупки электроэнергии в Белоруссии не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно, во-первых, на выполнение договоренностей между украинским и литовским президентом, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности», — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что цель Украины — к 2023 году вообще «отрезаться» от электросетей РФ и Белоруссии и интегрироваться в европейскую.

Что касается воскресных событий, о которых упомянул глава МИД, то речь идет о задержании 23 мая Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Журналист находился на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать». В аэропорту Протасевич был арестован.