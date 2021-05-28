Не стоит себе отказывать ни в недоспелых, ни в зрелых бананах, но нужно учитывать разные свойства этого фрукта в зависимости от того, сколько времени он хранится. Об этом рассказала в комментарии РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева

Врач предупредил о смертельной опасности колбасы © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

При этом нужно учитывать гликемический индекс бананов — это важно для людей с диабетом и придерживающихся диеты.

Плюсы зеленых, недозрелых бананов в том, что их гликемический индекс около 40, поэтому они не вызовут скачок сахара в крови и не помешают похудению. Зато они помогут умерить аппетит, благодаря тому что долго перевариваются.

У перезрелых бананов гликемический индекс вырастает до 70. Поэтому ими не стоит увлекаться на диете или при сахарном диабете. Однако они являются отличным источником быстрой энергии. Кроме того, они содержат антиоксиданты катехины, которые оберегают клетки организма от повреждений.