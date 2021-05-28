Ранее Макрон заявил, что санкционная политика Европейского союза в отношении России уже неэффективна, в связи с чем ЕС нужно искать другие рычаги давления. Он поручил подготовить к июню доклад, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ.
Брюссель также хотел, чтобы в России поменялась государственная власть, отсюда и сегодняшняя рекомендация в проекте резолюции ЕС о проведении реальной политики «смены режима» в России.
«Россия может присоединиться к Европе, считают политики в Брюсселе, но она должна быть слабой как государство», — констатировал Латса.
Поэтому вряд ли Европа будет снимать антироссийские санкции очень быстро, более того, именно Евросоюз будет продолжать давить на Россию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.