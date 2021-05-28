Когда президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что Европа невозможна без России, он полагает, что при этом Россия должна быть без Путина. Об этом рассказал французский публицист Александр Латса в интервью изданию Украина.ру

Французский журналист Александр Латса: Макрон видит Россию в Европе, но без Путина © vk.com, Alexandre Latsa - Dissonance

Брюссель также хотел, чтобы в России поменялась государственная власть, отсюда и сегодняшняя рекомендация в проекте резолюции ЕС о проведении реальной политики «смены режима» в России.

«Россия может присоединиться к Европе, считают политики в Брюсселе, но она должна быть слабой как государство», — констатировал Латса.

Поэтому вряд ли Европа будет снимать антироссийские санкции очень быстро, более того, именно Евросоюз будет продолжать давить на Россию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.