Президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом году говорил, что следовало бы пересматривать санкции и вести диалог с Россией. Но уже в этом году он выступил против строительства «Северного потока-2». Об этом рассказал французский публицист Александр Латса в интервью изданию Украина.ру

Французский журналист Александр Латса: Макрон видит Россию в Европе, но без Путина © vk.com, Alexandre Latsa - Dissonance

Теперь же Макрон говорит о том, что санкции работают не так, как надо, и, может быть, не будут работать вообще так, но при этом он сказал, что они показали определенную эффективность, указал эксперт.

Журналист также обратил внимание, что Европарламент принял рекомендацию, в которой говорится, что надо продолжить и ужесточить санкции против России и запустить новый европейский телеканал на русском языке.

«Это нужно, чтобы давить на Россию, чтобы она стала более демократической страной. Так что я не уверен, что санкции будут снимать очень быстро. Я, к сожалению, боюсь, что именно Евросоюз будет продолжать давить на Россию», — констатировал Латса.

Когда Макрон говорит, что Европа невозможна без России, он полагает, что при этом Россия должна быть без Путина, Брюссель также хочет, чтобы в России поменялась государственная власть, отсюда и рекомендация в проекте резолюции ЕС о проведении реальной политики «смены режима» в России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.