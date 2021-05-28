На данном этапе сам по себе Роман Протасевич угрозы белорусскому государству не представлял. После размолвки с партнерами он ушел с одиозного телеграмм-канала NEXTA и с тех пор выпал из политической повестки. Об этом рассказал белорусский политик Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Из ареста Протасевича Запад выжмет максимум дивидендов © из личного архива Сергея Луща

Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.

Возможно, «игра и не стоила свеч» с учетом последствий инцидента, которые уже предприняты против Минска и которые еще будут инициированы, рассуждает эксперт.

«С другой стороны, в Беларуси Протасевичу предъявлено серьезное обвинение, и власти не упустили возможность воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Здесь вопрос политического баланса. Но решение принято, и теперь остается только наблюдать, насколько широкий резонанс получит история с подачи оппонентов президента Лукашенко», — подчеркнул Лущ.

Что касается дальнейшей судьбы Протасевича, то речь не идет о высшей мере наказания, как это пытались преподнести лидеры прозападной оппозиции, вероятно, для того чтобы усилить эмоциональную составляющую дела. По инкриминируемым Протасевичу статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы, и сроки вполне адекватные, беря во внимание урон, который понесло белорусское государство от деятельности Протасевича и его команды в ходе президентской выборной кампании, а главное, после нее, подчеркнул политик.

Безусловно, власти постараются придать делу Протасевича особый статус, чтобы оно послужило наглядным примером для противников государства, своего рода демонстрацией широких возможностей белорусских силовиков, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.