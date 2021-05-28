Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.
Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.
Возможно, официальный Минск по каким-то причинам больше не верит в возможность возобновления былого многовекторного курса, и ему нечего терять, а возможно, дело в том, что сейчас в аппаратных играх на коне условный силовой лагерь, сама легитимность которого держится на противостоянии внешним угрозам, рассуждает эксперт.
«Условные либералы во главе с главой МИД Макеем сейчас, напротив, слабы и не могут переломить этот конфронтационный тренд», — констатировал Шимов.
Эта история делает восстановление отношений официального Минска с Западом ещё более проблематичной, чем раньше, но нужно понимать, что на Западе нет консолидированной позиции по Белорусии, идёт противоборство условных «ястребов» и «голубей», так что не исключено, что сколько-нибудь серьезных последствий Минску удастся избежать, заключил собеседник издания.
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