«Наверное, как-то будет пиариться на этом, но она сама по себе уже не сильно влиятельный человек. Только пиар, только поездки по западным столицам с целью еще больше навредить своей стране», — уверен эксперт.
Что касается Протасевича, то вряд ли он сможет покинуть страну, поскольку ему грозит длительное тюремное заключение, пояснил Дзермант.
Единственный его шанс уменьшить срок — это сотрудничать со следствием, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе за организацию массовых беспорядков и разжигание социальной вражды.
Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.