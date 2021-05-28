Оппозиционер Светлана Тихановская будет пиариться на аресте Романа Протасевича, но особой пользы ей это не принесет. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру

Что касается Протасевича, то вряд ли он сможет покинуть страну, поскольку ему грозит длительное тюремное заключение, пояснил Дзермант.

Единственный его шанс уменьшить срок — это сотрудничать со следствием, заключил собеседник издания.

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Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе за организацию массовых беспорядков и разжигание социальной вражды.

Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.