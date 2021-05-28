Белорусские власти давно предупредили беглых экстремистов, которые пытались организовать госпереворот, что все равно они будут найдены и привлечены к ответственности. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.

Западные государства, включая страны Евросоюза, раскритиковали произошедшее. Кроме того, в ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта и командир экипажа сам принял решение совершить посадку, никакого принуждения не было. Минск готов предоставить записи разговора диспетчеров, но никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться, добавили в МИД республики.

Эксперт отметил, что белорусские власти просто воспользовались случаем, когда гражданин Белоруссии Протасевич оказался на территории Белоруссии (он был задержан после проверки документов пассажиров), и белорусские власти, которые его в розыск объявили, имели полное право на его задержание.

«При этом то, что говорит Запад о принудительной посадке, — это неправда, потому что пилоты сами запрашивали посадку в Минске — они принимают последнее решение о посадке в том или ином месте. Поэтому в данном случае эти обвинения несостоятельны», — подчеркнул Дзермант.

У Минска есть суверенное право на своей территории задерживать граждан своей страны, тем более которые обвиняются в серьезных преступлениях, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.