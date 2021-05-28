Россия должна законодательно прописать, что у всех русских есть право на репатриацию. Но, кроме того, Россия должна предоставлять право на репатриацию всем коренным народам России. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Богдан Безпалько отмечал, что это связано с тем, что в России в принципе отсутствует юридическое определение русского народа и, соответственно, для поднятия вопроса о репатриации пришлось бы в целом рассматривать вопрос русских в РФ.

«Например, численность диаспор некоторых северокавказских народов больше численности самих этих народов. Так, множество адыгов живут в Сирии, а черкесов — в Турции. Надо, чтобы все народы, у которых историческая родина — Россия, имели право на репатриацию», — считает эксперт.

Акопов также отметил, что нужно грамотное, правильное разграничение репатриации тех, кто где-то живет, с репатриацией тех, кто хочет или вынужден уехать, это две разные цели, но они одинаково важны.

Понятно, что людей, которые уже уехали или которые вынуждены уехать, нужно принимать в гражданство в упрощенном порядке, но репатриация не должна превращаться в призыв «давайте вывезем всех из Прибалтики, Украины и т.д.», заключил собеседник издания.

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