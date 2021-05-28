Выдавая паспорта жителям ДНР/ЛНР, Россия защищает людей, которые не хотят превращаться в анти-Россию на Украине. В этом смысле эта мера правильна и оправданна. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Россия борется за всю Украину, а не только за Донбасс © Facebook, Петр Толстой Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что выдача российских паспортов гражданам ДНР/ЛНР является «первым шагом к аннексии» этих территорий. Позиция официальной Москвы состоит в том, что это было сделано из гуманитарных побуждений и для спасения от блокады.

«Безусловно, это не к аннексии Донбасса, это к защите Донбасса. В этом смысле Россия, как и говорил Путин, последовательно защищает русских на Украине. Поэтому, выдавая паспорта, Россия защищает людей, которые не хотят превращаться в анти-Россию на Украине. В этом смысле эта мера правильна и оправданна», — пояснил эксперт.

Акопов подчеркнул, что если Украина будет так же вести себя с Донбассом и так же отказываться от преобразования государства, в котором русские являются коренным народом и имеют право голоса, то тогда всякое может произойти, в том числе и присоединение Донбасса.

Но сама по себе эта мера сейчас не направлена на то, чтобы развалить Украину, Россия борется за всю Украину, а не за то, чтобы отобрать Донбасс, который и так давно уже хочет и просится в состав РФ, заключил собеседник издания.

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