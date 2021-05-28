Главная тема, которая поможет восстановлению доверительных отношений между Кремлем и Белым домом, — это тема стратегической безопасности стран, сказал в интервью изданию Украина.ру американо-российский политолог Николай Злобин

Какие аспекты стратегической безопасности будут обсуждать президенты, сегодня можно только предполагать. Подготовительная работа идёт по многим направлениям — от ограничений по тем или иным видам вооружения до иранской ядерной программы, заявил эксперт.

«Самая очевидная тема, которая способна к этому привести, — это стратегическая безопасность. Я думаю, что это будет вообще главной темой дискуссии между президентами и их командами», — сказал Злобин.

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Эксперт: Байден боится потерять контроль над Европой © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.

До этого Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений. В пресс-службе Кремля заявили, что на данный момент ведется обсуждение возможных сроков встречи. Американский лидер подчеркнул, что хотел бы увидеться с Путиным в июне.

До этого в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.