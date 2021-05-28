Риторически Москва уже отреагировала на преследование на Украине политических сил, выступающих за налаживание отношений с Россией. И для Украины эта риторика была жесткой и опасной. Об этом рассказал украинский политолог Василь Вакаров в интервью изданию Украина.ру

Василь Вакаров: В Украине, если ты патриот, но убийца, тебя не посадят в тюрьму © Facebook, Василь Вакаров Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за слов президента РФ Владимира Путина о том, что Украину превращают в анти-Россию, площадку, с которой приходят новости, требующие особого внимания России. Климкин заявил, что Москва теперь воспринимает Украину в качестве постоянного источника проблем и что ответ Кремля «будет асимметричным и очень жестким».

Эксперт отметил, что риторика Путина о том, что на Украину теперь следует смотреть как на анти-Россию, действительно прозвучала впервые.

«То есть теперь будут на Украину смотреть не как на партнёров, соседей, а иначе. Это очень жёсткое определение — анти-Россия. Последуют ли за этой риторикой действия? Думаю, что не так быстро и не так скоро, но действия в отношении Украины последуют», — указал Вакаров.

Эти возможные последствия для Украины будут заключаться в том, что республики Донбасса ещё больше будут втянуты в жизнь России, и в том, что за последние недели катастрофически сузился круг вопросов, которые Путин может обсуждать с Зеленским, заключил собеседник издания.

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