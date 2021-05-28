Американцы могут в любое время выставить условия функционирования «СП-2», которые могут заметно осложнить ситуацию. Соединенные Штаты будут добиваться гарантий транзита газа через Украину, поэтому окончание строительства отнюдь не является окончанием политической борьбы по этому вопросу, заявил эксперт.
«С одной стороны, США очень хотят предотвратить окончание строительства "Северного потока-2", с другой — ещё на этапе предвыборной борьбы Байден говорил, что его главная внешнеполитическая цель — нормализация отношений с европейскими союзниками», — сказал Злобин.
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«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.