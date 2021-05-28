Ранее в МВД РФ обратились к лидерам постсоветских государств с просьбой: забрать назад почти один миллион нелегальных мигрантов из числа граждан этих стран, ныне находящихся на территории России до 15 июня. Сообщается, что в противном случае эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ.
«С мигрантами из Средней Азии нужно делать то же самое, что делали, когда Россия еще не была расчленена на пару десятков государств, — воспитывать их в общерусском духе. Кто не хочет — ищет причину. Кто хочет — ищет способ», — категоричен эксперт.
Вассерман также отметил, что даже очень плотные экономические связи РФ с остальной Россией не могут в полной мере предотвратить приход в какие-нибудь части России сил, явно враждебных всему русскому, но даже пример Украины показывает, что даже наличие русского большинства в какой-нибудь части России не может предотвратить попытки ее превращения в анти-Россию
Собеседник издания добавил, что одного сохранения русского большинства в регионе недостаточно, чтобы он оставался дружелюбным РФ. Нужны дополнительные меры, причем не только экономические, но и политические.
Полностью интервью можно прочитать здесь.