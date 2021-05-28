Россия должна делать с мигрантами из Средней Азии то же, что делали, когда Россия еще не была расчленена на пару десятков государств, - воспитывать их в общерусском духе. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Россия займется репатриацией своих людей, когда оправится от поражения в Третьей мировой © РИА Новости, Александр Натрускин

«С мигрантами из Средней Азии нужно делать то же самое, что делали, когда Россия еще не была расчленена на пару десятков государств, — воспитывать их в общерусском духе. Кто не хочет — ищет причину. Кто хочет — ищет способ», — категоричен эксперт.

Вассерман также отметил, что даже очень плотные экономические связи РФ с остальной Россией не могут в полной мере предотвратить приход в какие-нибудь части России сил, явно враждебных всему русскому, но даже пример Украины показывает, что даже наличие русского большинства в какой-нибудь части России не может предотвратить попытки ее превращения в анти-Россию

Собеседник издания добавил, что одного сохранения русского большинства в регионе недостаточно, чтобы он оставался дружелюбным РФ. Нужны дополнительные меры, причем не только экономические, но и политические.

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