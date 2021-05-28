Сейчас действительно весьма серьезен риск того, что если РФ будет бесконтрольно сманивать к себе русских людей, живущих в странах бывшего СССР, она отдаст пространство русского мира на откуп другим акторам. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что даже очень плотные экономические связи РФ с остальной Россией не могут в полной мере предотвратить приход в какие-нибудь части России сил, явно враждебных всему русскому.

Но, к сожалению, пример Украины показывает, что даже наличие русского большинства в какой-нибудь части России не может предотвратить попытки ее превращения в анти-Россию, добавил он.

«Я, конечно, серьезно отношусь к такой опасности, но я считаю, что одного сохранения русского большинства в регионе недостаточно, чтобы он оставался дружелюбным РФ. Нужны дополнительные меры, причем не только экономические, но и политические», — пояснил Вассерман.

Что касается мигрантов из Средней Азии, то с ними нужно делать то же самое, что делали, когда Россия еще не была расчленена на пару десятков государств, — воспитывать их в общерусском духе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.