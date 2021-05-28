Сейчас высказываются опасения, что если РФ будет заниматься репатриацией всех этнических русских на всем постсоветском пространстве, то эти территории опустеют, и их займут критически или антироссийски настроенные представители других групп.
Эксперт отметил, что даже очень плотные экономические связи РФ с остальной Россией не могут в полной мере предотвратить приход в какие-нибудь части России сил, явно враждебных всему русскому.
Но, к сожалению, пример Украины показывает, что даже наличие русского большинства в какой-нибудь части России не может предотвратить попытки ее превращения в анти-Россию, добавил он.
«Я, конечно, серьезно отношусь к такой опасности, но я считаю, что одного сохранения русского большинства в регионе недостаточно, чтобы он оставался дружелюбным РФ. Нужны дополнительные меры, причем не только экономические, но и политические», — пояснил Вассерман.
Что касается мигрантов из Средней Азии, то с ними нужно делать то же самое, что делали, когда Россия еще не была расчленена на пару десятков государств, — воспитывать их в общерусском духе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.