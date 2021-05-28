Активист Роман Протасевич может получить какой-то срок, но под расстрельные статьи не попадет, сказал в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Абзалов

Особенность Белоруссии в том, что в этой стране есть смертная казнь, причем без моратория, но, конечно, белорусские власти сделают все возможное, чтобы в отношении Протасевича этого не произошло, полагает политолог.

«Он (Протасевич. — Ред.), скорее всего, получит какой-то срок, но при этом не подпадет под расстрельные статьи. И как минимум год с него будут пылинки сдувать, насколько это возможно для белорусской системы», — сказал Абзалов.

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Что известно о службе Протасевича в «Азове»? © REUTERS, Stringer Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков», ему грозит до 15 лет лишения свободы.