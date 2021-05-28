Янукович оставил свой народ, бросил его в самый ответственный для него момент, в отличие от Лукашенко, который так с белорусами не поступил, заявил депутат.
«Во-первых, я считаю, что Лукашенко — самостоятельный политик. Это самородок, а Янукович — клоун, на которого надели маску хозяйственника. А он оказался последним трусом, который сбежал и бросил свой электорат и своих людей», — сказал Шевченко.
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В апреле Шевченко провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в его кабинете. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».
Новость об этой встрече вызвала недовольство в кругах, настроенных против Лукашенко, в том числе у «Слуги народа». Нардепа обвинили в том, что он не согласовал свой визит с партией. Шевченко заявил, что по закону о статусе депутата он имеет право «на отношения с представителями других государств» в рамках своих полномочий.
Позднее Шевченко исключили из «Слуги народа».