Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самостоятельным политиком, в отличие от экс-президента Украины Виктора Януковича, который сам ничего не добился, сказал в интервью изданию Украина.ру внефракционный депутат Верховной Рады Евгений Шевченко

Янукович оставил свой народ, бросил его в самый ответственный для него момент, в отличие от Лукашенко, который так с белорусами не поступил, заявил депутат.

«Во-первых, я считаю, что Лукашенко — самостоятельный политик. Это самородок, а Янукович — клоун, на которого надели маску хозяйственника. А он оказался последним трусом, который сбежал и бросил свой электорат и своих людей», — сказал Шевченко.

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«Зависть, бессилие и злоба». Как Лукашенко отреагировал на ужесточение политики Запада © president.gov.by Александром Лукашенко в его кабинете. Лукашенко заявил, что, «оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Белоруссию», на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, «а любят и ценят».

Новость об этой встрече вызвала недовольство в кругах, настроенных против Лукашенко, в том числе у «Слуги народа». Нардепа обвинили в том, что он не согласовал свой визит с партией. Шевченко заявил, что по закону о статусе депутата он имеет право «на отношения с представителями других государств» в рамках своих полномочий.

Позднее Шевченко исключили из «Слуги народа».