Белорусские власти рассчитывают на поддержку Москвы в условиях усиления давления со стороны Запада, сказал премьер-министр страны Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске 27 мая

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — цитирует Головченко «Интерфакс-Запад».

Премьер напомнил об инциденте с бортом RyanAir, отметив, что «особенно возмущает лицемерие, когда задержанного гражданина Беларуси, в биографии которого две заметные страницы, — это участие в боевых действиях в составе известного батальона "Азов" на востоке Украины и администрирование экстремистского Telegram-канала за плату — немалую, кстати — объявляют героем официальные лица Евросоюза».

Неонацисты как «жертвы режима»: почему западные страны защищают Протасевича

Впоследствии оно не подтвердилось, однако находившийся на борту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан.

Лидеры стран ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении или развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.