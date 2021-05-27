В 2020 году Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно отправляющий экс-президента за решетку на 13 лет. Адвокаты Януковича обжаловали приговор в Верховном суде Украины.
«Мы подавали запрос об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать», — заявила Венедиктова.
В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о государственной измене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.
Адвокаты Януковича подали апелляционные жалобы на приговор. Экс-президент заявлял, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был политическим заказом.
Янукович также отмечал, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Адвокаты бывшего главы государства рассказали, что Служа безопасности Украины открыла против них уголовные дела.