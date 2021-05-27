Россия отказалась экстрадировать на Украину бывшего президента Виктора Януковича, однако Киев намерен попробовать еще раз, сказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 27 мая в интервью каналу «Украина 24»

В 2020 году Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно отправляющий экс-президента за решетку на 13 лет. Адвокаты Януковича обжаловали приговор в Верховном суде Украины.

«Мы подавали запрос об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать», — заявила Венедиктова.

Пять зайцев Зеленского. Что стоит за «наездами» на Януковича © Кадр из сериала «Слуга народа» / YouTube

Адвокаты Януковича подали апелляционные жалобы на приговор. Экс-президент заявлял, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был политическим заказом.

Янукович также отмечал, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Адвокаты бывшего главы государства рассказали, что Служа безопасности Украины открыла против них уголовные дела.