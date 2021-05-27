Украину в августе посетит Константинопольский патриарх Варфоломей, сказал глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак. Его слова приводит сайт ОП 27 мая

В этот день Ермак встретился с епископом Константинопольской православной церкви митрополитом Халкидонским Эммануилом. На встрече Ермак заявил, что якобы вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины и передал Варфоломею приветствие от президента Владимира Зеленского и благодарность за поддержку.

«Зеленский является президентом, который не использует церковь в политических целях», — сказал Ермак.

Раскольники и «Правый сектор»* пытались захватить храм УПЦ в Сумской области © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Напомним, Варфоломей организовал раскол Украинской православной церкви (УПЦ), дав добро на создание раскольнической «Православной церкви Украины» («ПЦУ») во времена президентства Петра Порошенко.

При этом количество храмов и прихожан «ПЦУ» на Украине примерно в десять раз меньше, чем УПЦ, поэтому заявления о том, что «вся Украина» ждет визита Варфоломея, мягко говоря, не соответствуют действительности.

Полиция в Винницкой области помогла ПЦУ захватить храм канонической церкви © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ни одна из православных церквей помимо Константинопольского патриархата не признала украинских раскольников.