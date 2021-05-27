В этот день Ермак встретился с епископом Константинопольской православной церкви митрополитом Халкидонским Эммануилом. На встрече Ермак заявил, что якобы вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины и передал Варфоломею приветствие от президента Владимира Зеленского и благодарность за поддержку.
«Зеленский является президентом, который не использует церковь в политических целях», — сказал Ермак.
По его словам, на Украине «все конфессии чувствуют себя свободно и независимо».
Напомним, Варфоломей организовал раскол Украинской православной церкви (УПЦ), дав добро на создание раскольнической «Православной церкви Украины» («ПЦУ») во времена президентства Петра Порошенко.
При этом количество храмов и прихожан «ПЦУ» на Украине примерно в десять раз меньше, чем УПЦ, поэтому заявления о том, что «вся Украина» ждет визита Варфоломея, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Совершенно неправдивы и заявления Ермака о небывалом расцвете религиозных свобод на Украине: тысячи храмов УПЦ захвачены раскольниками «ПЦУ» при поддержке неонацистских группировок и киевского режима.
Ни одна из православных церквей помимо Константинопольского патриархата не признала украинских раскольников.