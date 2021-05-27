Украинские власти ввели запрет на авиасообщение с Белоруссией, чтобы защитить своих граждан. Об этом 27 мая сказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24»

Убытков на миллиарды: Бортник оценил последствия прекращения авиасообщения Украины с Белоруссией © Facebook Ukraine Aviation Museum

«Основная цель — мы защищаем граждан Украины, путешествующих (самолетами. — Ред.) над другими странами. Вы видели примеры на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают», — заявил Тимошенко.

С 26 мая, после утверждения Владимиром Зеленским решения СНБО, Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией и стала перенаправлять все рейсы в обход ее воздушного пространства.

В воскресенье, 23 мая, в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.