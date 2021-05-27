Украинская певица Анна Седокова оформила для старшей дочери украинский паспорт. Об этом она рассказала 27 мая в эфире программы «Звездный путь»

Седокова доказала, что ее встреча с третьим мужем — судьба © Анна Седокова/Инстаграм Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Ранее, в 2018 году, Седокова судилась со вдовой Белькевича Олесей. По версии вдовы футболиста, дочь Седоковой могла бы рассчитывать лишь на 1/8 долю квартиры отца. Однако теперь Алина Белькевич претендует на половину его жилплощади в Киеве.

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Анна Седокова была в браке с украинским футболистом Валентином Белькевичем с 2004 по 2006 год. Затем певица состояла в браке с Максимом Чернявским, а недавно вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который моложе ее на 10 лет. Всего у Седоковой трое детей.