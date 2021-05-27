Произошедшая в Белоруссии ситуация с экстренной посадкой самолета в Минске и задержанием Романа Протасевича на ход встречи белорусского президента Александра Лукашенко и лидера РФ Владимира Путина никак повлиять не сможет, рассказал в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

На фоне последних событий Минск еще более расположен к тому, чтобы идти навстречу российским интеграционным предложениям, полагает эксперт.

«Конкретные вопросы, которые сейчас обсуждаются, и так известны, и весь этот инцидент с самолетом на ход встречи существенного влияния оказать не может», — сказал Неменский.

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Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».