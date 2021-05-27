Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону текущую ситуацию в Донбассе и подтвердили полную приверженность выполнению минских договоренностей, сообщила пресс-служба Офиса президента (ОП) 27 мая

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку», — отмечается на сайте президента Украины.

Как уточняется, Зеленский и фон дер Ляйен «обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и подтвердили приверженность полному выполнению минских договоренностей и нормандскому формату, а также решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Кроме того, Зеленский просил фон дер Ляйен поспособствовать в пересмотре невыгодного для Украины соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.