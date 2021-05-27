«Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку», — отмечается на сайте президента Украины.
Как уточняется, Зеленский и фон дер Ляйен «обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и подтвердили приверженность полному выполнению минских договоренностей и нормандскому формату, а также решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».
Также они обсудили начало работы Крымской платформы, где Киев намерен поднять вопрос «возвращения» полуострова Украине и договорились о сотрудничестве в данном формате, говорится в сообщении ОП.
Кроме того, Зеленский просил фон дер Ляйен поспособствовать в пересмотре невыгодного для Украины соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.