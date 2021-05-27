Германия смогла надавить на США и довести до них мысль о том, что Германии нужен «Северный поток-2». Об этом рассказал французский публицист Александр Латса в интервью изданию Украина.ру

Французский журналист Александр Латса: Макрон видит Россию в Европе, но без Путина © vk.com, Alexandre Latsa - Dissonance Джо Байден признал, что санкции против проекта «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку строительство близко к завершению.

«Мы видели, что Байден недавно выступил и сказал, что санкции не очень продуктивны против «Северного потока-2», так как он почти достроен. Это заявление последовало потому, что Германия смогла надавить на США и довести до них то, что Германии нужен «Северный поток-2»», — пояснил эксперт.

Что касается российско-французских отношений, то если раньше президент Эммануэль Макрон выступал за пересмотр санкционной политики, то теперь говорит о том, что санкции работают не так, как надо, и, может быть, не будут работать вообще так, но при этом он сказал, что они показали определенную эффективность, указал Латса.

Между Берлином и Москвой, как мы видим, есть диалог, но его не хватает между Парижем и Москвой, заключил собеседник издания.

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