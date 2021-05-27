Грецкие орехи и брокколи в первую очередь необходимы для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Об этом заявили в ходе своего исследования ученые Университета здравоохранения Коннектикута и Техасского университета, сообщили на портале change.ua 27 мая

Ранее ученые решили провести эксперимент на грызунах, включив в их рацион 14% грецких орехов и брокколи, и уже через две недели они выяснили, что у всех подопытных стало намного меньше травм в толстой кишке.

Согласно заявлению научных деятелей, в составе грецкого ореха содержатся пищевые волокна, в которых особенно нуждаются люди с желудочно-кишечными заболеваниями.

Зарубежные ученые также подчеркнули высокое содержание витаминов, фосфора, марганца, магния, железа и меди, которые из-за наличия фитохимических веществ, положительным образом действуют на лечение хронических заболеваний.