Ранее ученые решили провести эксперимент на грызунах, включив в их рацион 14% грецких орехов и брокколи, и уже через две недели они выяснили, что у всех подопытных стало намного меньше травм в толстой кишке.
Также ученые сообщили, что по итогу эксперимента, стало ясно, что употребление этих продуктов может помочь снижению риска возникновения язвенного колита.
Согласно заявлению научных деятелей, в составе грецкого ореха содержатся пищевые волокна, в которых особенно нуждаются люди с желудочно-кишечными заболеваниями.
Зарубежные ученые также подчеркнули высокое содержание витаминов, фосфора, марганца, магния, железа и меди, которые из-за наличия фитохимических веществ, положительным образом действуют на лечение хронических заболеваний.