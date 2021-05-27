Как сообщили очевидцы происшествия, сначала мужчина долго молился, сидя на скамье. Потом он внезапно встал и стал громить все, что попадалось под руку.
Другим прихожанам и прохожим, прибежавшим в храм на помощь, удалось задержать беснующегося до приезда полиции.
Выяснилось, что разгромил храм житель Дрогобыча, который страдает от психического заболевания и состоит на учете.
Собор Пресвятой Троицы в Дрогобыче был построен в 1690 году и принадлежал Римско-католической церкви.
С 90-х годов прошлого века он передан епархии Украинской греко-католической церкви.