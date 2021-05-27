Во Львовской области в храме Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) после молитвы мужчина стал крушить иконы, подсвечники и другие предметы церковного обихода. Об этом рассказал сайт vartonews.com.ua

Как сообщили очевидцы происшествия, сначала мужчина долго молился, сидя на скамье. Потом он внезапно встал и стал громить все, что попадалось под руку.

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Выяснилось, что разгромил храм житель Дрогобыча, который страдает от психического заболевания и состоит на учете.

Собор Пресвятой Троицы в Дрогобыче был построен в 1690 году и принадлежал Римско-католической церкви.

С 90-х годов прошлого века он передан епархии Украинской греко-католической церкви.