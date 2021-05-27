Глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Лиссабоне заявил, что после инцидента с самолетом Ryanair нельзя исключать никаких санкционных мер, в том числе касающихся транзита российского газа через Белоруссию. Его слова приводит РИА Новости 27 мая

Так он ответил на вопрос журналистов о возможных санкциях в отношении транзита газа через Белоруссию.

«Здесь это тоже затрагивалось, но это скорее средне- и долгосрочная тема. Я сейчас не хочу исключить ничего, но необходимо провести определенные консультации, приобщить информацию и оценить возможности, которые у нас там есть», — сказал Маас.

Он назвал действия президента Белоруссии в связи с историей вынужденной посадки самолета Ryanair 23 мая имеющими «террористические черты», в связи с чем, по словам Мааса, нельзя исключать никаких ограничительных мер в отношении Минска.

Санкции без закона и без выгоды: почему ЕС не должен был карать Белоруссию за посадку самолета © REUTERS, Andrius Sytas

Впоследствии оно не подтвердилось, однако находившийся на борту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан.

Лидеры стран ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта.

Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении или развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.