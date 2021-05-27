Самое главное, что показала Белоруссия арестом активиста Романа Протасевича, - это тот факт, что даже проживая в другой стране, но сделав Минску множество гадостей, невозможно будет избежать наказания, рассказал в интервью Украина.ру политолог Олег Неменский

По его мнению, «акция спорная, потому что удар по белорусским экономическим и политическим связям сейчас довольно серьезен». Остается лишь надеяться, что в Минске смогли все это рассчитать и трезво пришли к выводу, что арест все же необходим, полагает эксперт.

«Минск таким образом демонстрирует, что он готов преследовать организаторов оппозиционных акций в любом случае и что даже проживание за рубежом далеко не всегда может спасти от преследования со стороны Минска», — сказал Неменский.

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Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».