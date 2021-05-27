Первая супруга певца Валерия Меладзе Ирина Меладзе на днях посетила YouTube-шоу MamBook актрисы Агаты Муцениеце, где рассказала о том, как ее развод с артистом переживали их общие дети

Валерий и Ирина Меладзе прожили вместе почти четверть века, в их союзе родились три дочери, младшей из которых было всего три года, когда в 2014-м ее родители развелись. Бывшая супруга певца рассказала, что тяжелее всего расставание переживала старшая дочь, так как уже хорошо понимала происходящее.

«Истории вроде "папа уехал на гастроли и скоро приедет" и другие подобного рода сказки работают только поначалу. Когда девочки подросли, я объясняла свою позицию, потому что понимала — дальше будут проблемы. Все травмы у нас из детства», — рассказала Ирина Меладзе.

«Гардемарины» с участием фигурантов «Миротворца» и звезды «Сватов» получили бюджет © Кадр из фильма "Гардемарины, вперед!" Альбиной Джанабаевой. О чем представители прессы активно интересовались и у первой жены певца, не обходя вниманием и девочек.

«Я понимала, что все имеет свою логику и причину, почему так произошло. Внутри себя я искала ответы до нулевой точки. В какой-то момент я начиталась, и мне стало все ясно», — сказала Ирина.

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Валерий и Ирина Меладзе поженились в 1989 году, первым у них родился сын, но мальчик умер в младенчестве, а затем на свет появились три дочери.

На Джанабаевой исполнитель женился в 2014 году, в этом браке у артиста уже трое детей: двое сыновей и дочь. Девочка родилась примерно месяц назад.