Основатель и бывшая владелица интернет-издания «Украинская правда» (УП) Алена Притула заявила, что продала СМИ, поскольку не смогла справиться с амбициями современного передового медиа. Об этом 27 мая она сообщила на сайте УП

Притула рассказала, что 21 год назад ставила перед собой две основные задачи — обеспечить гарантированные ежемесячные и своевременные выплаты зарплат достойного уровня и поддерживать влияние издания на высоком уровне.

«"Украинская правда" — это живой памятник Гонгадзе, а теперь еще и Шеремету (убитые журналисты УП — Ред.). УП будет существовать, никто не позволит забыть о наших убитых коллегах. С этими задачами я справилась. Но их явно недостаточно для амбиций современного передового медиа. Моя мечта, чтобы УП взлетела, как ракета», — написала она.

«Агент Сороса» через группу компаний Dragon Capital купил «Украинскую правду» © Facebook, Всеукраїнський Форум Україна 30

Также Притула заверила, что знает генерального директора Dragon Capital Томаша Фиалу как человека демократических взглядов и близких ей ценностей.

Севгиль Мусаева останется главным редактором, а Притула в ближайшие два года продолжит работать с коллективом.

26 мая Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital. Сумма сделки не раскрывается.