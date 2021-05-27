Притула рассказала, что 21 год назад ставила перед собой две основные задачи — обеспечить гарантированные ежемесячные и своевременные выплаты зарплат достойного уровня и поддерживать влияние издания на высоком уровне.
«"Украинская правда" — это живой памятник Гонгадзе, а теперь еще и Шеремету (убитые журналисты УП — Ред.). УП будет существовать, никто не позволит забыть о наших убитых коллегах. С этими задачами я справилась. Но их явно недостаточно для амбиций современного передового медиа. Моя мечта, чтобы УП взлетела, как ракета», — написала она.
Притула также мечтает, чтобы «слово журналистов снова приобрело вес». Кроме того, она заявила, что хотела бы собрать в одном месте лучших журналистов страны и сделать так, чтобы уровню их зарплат завидовали. Все это, по ее словам, под силу новому владельцу УП.
Также Притула заверила, что знает генерального директора Dragon Capital Томаша Фиалу как человека демократических взглядов и близких ей ценностей.
Севгиль Мусаева останется главным редактором, а Притула в ближайшие два года продолжит работать с коллективом.
26 мая Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят в группу компаний Dragon Capital. Сумма сделки не раскрывается.