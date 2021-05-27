Результаты проведенных исследований показали, что снизить психологические последствия стресса может помочь витамин С. По данным ученых, отличным его источником являются ТОП-5 следующих продуктов:
— цветная капуста;
— картофель;
— репа;
— вишня;
— маракуйя.
Ученые подчеркнули, что эти продукты являются особенно важными, так как расстройства психики в последнее время становятся все более серьезной проблемой.
На данный момент в мире около 10% людей имеют эти расстройства в активной форме. Длительный стресс может привести к разным проблемам со здоровьем, в том числе и к болезням сердца, депрессии и тревожному состоянию.
Данные же продукты, по мнению специалистов, содержат самые необходимые питательные вещества и витамины, а также влияют на уменьшение процессов воспаления и окислительного стресса. Это, в свою очередь, помогает укреплению психического здоровья.