Частная украинская компания, название которой пока не сообщается, получила 500 доз вакцины против коронавируса от американского производителя Johnson & Johnson. Об этом 27 мая сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины

На Украине этот препарат не зарегистрирован, поэтому его разрешили ввезти только для частной фирмы исключительно для вакцинации ее работников.

«Сотрудники компании работают в сфере рыболовства на Аляске. Для въезда на территорию США им необходимо было сделать прививку вакциной, которая сертифицирована в США», — говорится в сообщении.

На Украину прибыла южнокорейская вакцина от COVID-19 © РИА Новости, Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Около 13% украинцев, которые привились от коронавируса вакциной AstraZeneca, ощутили непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации. В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались у 4,84% привитых пациентов.