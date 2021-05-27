На Украине этот препарат не зарегистрирован, поэтому его разрешили ввезти только для частной фирмы исключительно для вакцинации ее работников.
«Сотрудники компании работают в сфере рыболовства на Аляске. Для въезда на территорию США им необходимо было сделать прививку вакциной, которая сертифицирована в США», — говорится в сообщении.
В целом в частном порядке на Украину доставили партию из 100 флаконов, в каждой из которых 5 доз вакцины по 0,5 миллилитра вещества. Всего 500 доз вакцины.
Около 13% украинцев, которые привились от коронавируса вакциной AstraZeneca, ощутили непредвиденные неблагоприятные последствия иммунизации. В случае с препаратом Covishield побочные эффекты наблюдались у 4,84% привитых пациентов.